On binlerce çocuk kayıp

ERSAN İLTER

Dünyada ciddi bir sorun olarak görülen kayıp çocukların sayısı, Ortadoğu’daki savaşlar nedeniyle her geçen gün artıyor. 25 Mayıs Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü münasebetiyle kayıp çocukların durumu bir kez daha gündeme geldi. 25 Mayıs Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü, 1979 yılında New York’un aşağı Manhattın bölgesinde kalan Soho’da 6 yaşındaki Ethan Patz’in kaybolmasından 4 yıl sonra 1983 yılında, ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından ilan edildi. Ethan Patz, 25 Mayıs 1979 günü evinden çıktı ve okula gitmek için servise bineceği iki blok ötedeki durağa doğru yürümeye başladı.



Ancak Patz, o gün okul servisine gidemedi. Patz'in haberi hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Herkes ülkede Patz’ı aramak için seferber oldu. Kamuoyunun da ilgisi giderek artınca yetkililer, arama çalışmalarına ağırlık verdi ve yüzlerce polis, bu çalışmalarda görevlendirildi. Küçük Patz'in profesyonel bir fotoğrafçı olan babası Stan Patz, çektiği fotoğraflarla çocuğunu aramaya başladı. Daha sonra Patz, süt kutularına resmi basılan ilk kayıp kişi oldu. Ancak, aradan geçen yıllara rağmen bulunamayan Patz, 2001 tarihinde resmi kayıtlara ölü geçti. Küçük çocuğun fail veya failleri belirlenemedi. Aradan geçen zamanda, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan, bu özel günü ulusal olarak ilan etti ve birçok ülke ABD’nin bu kararına uyarak 25 Mayıs’ta kayıp çocukları anmaya başladı.

Her 40 saniyede 1 çocuk kayboluyor

Kayıp çocukların durumu dünyada hala ciddi bir sorun. Uluslararası raporlara göre; Avrupa’da her iki dakikada bir çocuk kaybolurken, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 40 saniyede bir olarak kayıtlara geçiyor. Son 6 yılda; Suriye, Irak ve Afganistan'daki savaştan kaçarak Avrupa'ya giden 10 binden fazla mülteci çocuğun kayıp olduğu açıklanmıştı. Her gün onlarca çocuğun kaybolduğu Türkiye'de de, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık İstihbarat Harekât ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı da kayıp çocuklarla ilgili son raporunu 2015’te yayımladı. Bu rapora göre, Türkiye’de 15 bin 900 kayıp çocuk var.



Emniyet, o tarihten bu yana kayıp çocuklarla ilgili bir rapor yayımlamıyor. TUİK'in 2008-2011 verilerine göre kayıp çocuk sayısı 27 binden fazla. 2008-2012 yılları arasında toplam 40 bin 220 kişi için kayıp çocuk ilanı verilirken, 2008-2011 yılları arasında toplamda 5 bin 724 çocuk bulunabilmiş. Yine, Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği'nin verilerine göre kayıp çocuk sayısı 30 bin civarında.