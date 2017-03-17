Orban ‘AB hatalı’ dedi

Sığınmacı karşıtı politikalarıyla Avrupa ülkeleri tarafından eleştirilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan sınırına ikinci dikenli tel hattının çekileceğini açıkladı. Hattın Mayıs ayı sonuna kadar oluşturulmuş olacağını belirten Orban, bu şekilde Türkiye'den gelebilecek yeni sığınmacı dalgalarına karşı korunma sağlanmış olacağını belirtti.

Türkiye politikaları konusunda AB'ye de eleştiriler yönelten Orban, "Bir yandan Türkleri eleştirip, diğer yandan sığınmacıların durdurulmasında sadece Türkiye'ye bel bağlamak AB'nin hatasıdır"' diye konuştu.

Devlet radyosunda konuşan Orban, "Güvenliğimizi Türklerin eline teslim edip, aynı zamanda onları taciz etmek, onlara saldırıp, demokratik olmamakla eleştirip sorun yaratmak çok da akıllı bir politika değil" ifadelerini kullandı.

Göçmen karşıtı Orban Avrupa'da 2015 yılında zirve yapan mülteci krizi sırasında Türkiye ve Balkanlar üzerinden gelen mülteci akınına karşı sınırların kapatılması gerektiğini savunan cephenin öncüsüydü. Macaristan, Eylül 2015'te Sırbistan ile sınırına tel çekerek ayıran ilk Avrupa ülkesi oldu. Geçen yıl mart ayına kadar diğer ülkeler de Macaristan'ı izleyerek sınırlarını kapattı.

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