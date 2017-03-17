Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Orban ‘AB hatalı’ dedi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'yı Türkiye'ye karşı dürüst davranmamakla eleştirdi. Orban Avrupa'nın bir yandan güvenliğini Türkiye'ye emanet edip, diğer yandan yoğun bir şekilde eleştirmesinin hata olduğunu söyledi.

Bu haber kez okundu.

Orban ‘AB hatalı’ dedi

Sığınmacı karşıtı politikalarıyla Avrupa ülkeleri tarafından eleştirilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan sınırına ikinci dikenli tel hattının çekileceğini açıkladı. Hattın Mayıs ayı sonuna kadar oluşturulmuş olacağını belirten Orban, bu şekilde Türkiye'den gelebilecek yeni sığınmacı dalgalarına karşı korunma sağlanmış olacağını belirtti.

Türkiye politikaları konusunda AB'ye de eleştiriler yönelten Orban, "Bir yandan Türkleri eleştirip, diğer yandan sığınmacıların durdurulmasında sadece Türkiye'ye bel bağlamak AB'nin hatasıdır"' diye konuştu.

Devlet radyosunda konuşan Orban, "Güvenliğimizi Türklerin eline teslim edip, aynı zamanda onları taciz etmek, onlara saldırıp, demokratik olmamakla eleştirip sorun yaratmak çok da akıllı bir politika değil" ifadelerini kullandı.

Göçmen karşıtı Orban Avrupa'da 2015 yılında zirve yapan mülteci krizi sırasında Türkiye ve Balkanlar üzerinden gelen mülteci akınına karşı sınırların kapatılması gerektiğini savunan cephenin öncüsüydü. Macaristan, Eylül 2015'te Sırbistan ile sınırına tel çekerek ayıran ilk Avrupa ülkesi oldu. Geçen yıl mart ayına kadar diğer ülkeler de Macaristan'ı izleyerek sınırlarını kapattı.

DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Orban ‘AB Hatalı’ DediMacaristanAvrupaABTürkiyeViktor OrbanMülteciSığınmacı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
cemal 1 hafta önce

AB kapisinda bekleyip mededet umanlari kimse tinlamaz. bagirsin cagirsin dursun

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner100