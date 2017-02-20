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Ortadoğu'da hep savaş var!

Tüm dünyada satılan silahların yüzde 74’ünü ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya gerçekleştirdi. Bu silahların en büyük alıcısı ise Ortadoğu ve Asya oldu. Bundan dolayı Ortadoğu'da savaşların varlığı şaşırtıcı değil.

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:07
Ortadoğu'da hep savaş var!

Stokholm merkezli Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI)'nün son raporuna göre, ABD ve Rusya, 2012-2016 döneminde dünyanın en büyük silah ihracatçıları konumunu korudular. En büyük beş ihracatçı arasında da Çin, Fransa ve Almanya da bulunuyor.

En az 100 ülkeye silah sağladığı belirtilen ABD dünya silah ihracatının üçte birini gerçekleştirirken Rusya’nın payı yüzde 23’ü buldu.

Çin’in küresel silah ihracatını yüzde 6.2’sini oluştururken Fransa ve Almanya’nın payları ise yüzde 6.2 ve yüzde 6 olarak hesaplandı. Böylece en büyük beş ihracatçının küresel silah ihracatındaki toplam payı, yüzde 74’ü buldu.

Ortadoğu en büyük silah alıcısı

SİPRİ, beş yıllık dönemleri itibariyle silah transferlerinin 2012 ile 2016 arasında soğuk savaşının bitmesinden bu yana en yüksek düzeyine ulaştığı vurgulanan raporda 2012-2016 döneminde silah ihracatında gözlenen artışı büyük ölçüde Ortadoğu ve Asya’nın artan talebine bağladı.

Nitekim, 2007-2011 dönemine göre yüzde 21 büyüyen ABD’nin silah ihracatının yarısına yakın bölümünün, Ortadoğu’ya yapıldığına dikkat çekildi. Bu arada, Rusya’nın en çok silah sattığı ülkeler Hindistan, Vietnam, Çin ve Cezayir olarak sıralandı. Bu ülkelerin de Rusya’nın ihraç ettiği silahların yüzde 70’ini aldıklarına işaret edildi.

En çok silahı Hindistan ve Suud aldı

SİPRİ’ye göre dünyanın en çok silah ithal eden ülkeleri Hindistan ve Suudi Arabistan oldu. Silah ithalatı önceki beş yıllık döneme oranla Orta Doğu’da iki kata yakın bir artış gösterirken Suudi Arabistan’da yüzde 212, Katar’da ise yüzde 245 büyüdü.

Son Güncelleme: 20.02.2017 17:15
Anahtar Kelimeler:
Ortadoğuda Hep Savaş Var
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