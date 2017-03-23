'Ortadoğu'daki çatışmalar Batı politikalarının ürünü'

Dünyaca ünlü Hindistanlı Müslüman düşünür Dr. Zakir Naik, Ortadoğu'da yaşanan kanlı çatışmaların Batılı ülkelerin politikalarının ürünü olduğunu söyledi.

Bombay merkezli İslam Araştırmaları Vakfı Başkanı Naik, "İslamofobi" başlıklı konferans vermek üzere geldiği İstanbul'da değerlendirmelerde bulundu.



İslam'ın barışı yaydığını, ancak bunun bazılarının çıkarlarıyla örtüşmediğini belirten Naik, "Barış, silah üretiminde lider olan herhangi bir ülkenin çıkarlarına aykırıdır. İstikrarsızlıktan yararlanarak makamlarını koruyan siyasi liderler de barış davetçilerini ortadan kaldırmak için korku salma çabasına giriyorlar. Dünyada barışı yayma konusunda insanların çoğunluğu bizimle aynı fikirdeyken, bunu engellemeye çalışan küçük bir azınlık her zaman var olmuştur" dedi.

İslamofobinin ABD'deki 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Batı ülkelerinde yükselişe geçtiğine dikkati çeken Naik, terör üzerinden İslam'ın imajını zedelemeye yönelik kampanyalara ilişkin şunları kaydetti: "Bugün en güçlü silah olan basın, hayrı şer ve şerri de hayır olarak gösterebiliyor. Maalesef bazı basın organları, kasten veya kasıtsız olarak İslam aleyhinde yayınlar yapıyor. Batı, korkunun kaynağıdır. Ortadoğu'da yaşanan kanlı çatışmalar da Batı politikalarının ürünüdür. Batının raporları, doğrudan veya dolaylı olarak milyonlarca insanın öldürülmesine yol açan Irak'ın işgalini meşru kılmak için ABD'li ve İngiliz yetkililer tarafından düzmece kanıtları öne sürüldüğüne işaret ediyor."

'DEAŞ, İslam'ın düşmanı'

Zakir Naik, terör örgütü DEAŞ'ın "İslam Devleti" sözde adını kullanmasını da eleştirerek, "Bu, yanıltıcı propagandadan başka bir şey değildir.

Biz Müslümanlar olarak bu şekilde (İslam Devleti) isimlendirmiyoruz. Onlar (DEAŞ), İslam düşmanıdır. Bizim, İslam'ı yaşamayan bu grubun isim tuzağına düşmememiz gerekir" uyarısında bulundu. Basını DEAŞ için "İslam'a düşman devlet" ismini kullanmaya çağıran Dr. Zakir Naik, sözlerini şöyle tamamladı: "İslam dini, masumların öldürülmesini reddediyor.

Kur'an-ı Kerim'de 'bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir' deniliyor. Bu nedenle Müslüman gazetecilerin söz konusu örgüt için doğru ismi kullanması, İslam'ın barış dini olduğunu dünyaya yeniden hatırlatmış olur."