Pakistan, Afganistan'ı vurdu: 50 ölü

Pazar günü Pakistan ordusu tarafından sınır bölgesinde düzenlenen operasyonda, en az 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiği, 50'ye yakın güvenlik gücünün öldürüldüğü bildirildi. Pakistan ordusundan Tümgeneral Nadim Ahmed, Çaman Sınır Kapısında gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde en az 5 Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiğini söyledi.



Operasyonda yaklaşık 50 Afgan güvenlik gücünün öldürüldüğünü belirten Ahmed, Pakistan ordusundan da 2 askerin hayatını kaybettiğini ve 9 askerin yaralandığını vurguladı. İslamabad yönetiminden yapılan açıklamaya göre çatışmalar Afganistan tarafının Pakistan'daki nüfus sayım memurları ve onlara eskortluk eden askerleri vurmasıyla başladı. Saldırıda aralarında kadın ve çocuklarında olduğu 9 sivil hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı.