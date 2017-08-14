Pakistan bağımsızlık gününü kutladı Pakistan, İngiltere'den 14 Ağustos 1947'de kazandığı bağımsızlığının 70. yılını kutluyor. Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, vatandaşlardan parti çıkarlarından daha fazla ülkenin geleceğini korumalarını istedi

Başkent İslamabad ve diğer kentlerde 31 pare top atışıyla başlayan bağımsızlık günü kutlamaları için sokaklar yeşil-beyaz Pakistan bayrakları ve ulusal kahramanların posterleriyle donatıldı. Pakistan, Türk ve Suudi gösteri uçakları, İslamabad üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bağımsızlık günü için Pakistan Meclisinde düzenlenen bayrak törenine Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Başbakan Şahid Hakan Abbasi ve Çin Başbakan Yardımcısı Wang Yang, üst düzey ordu yetkilileri ve devlet erkanı katıldı. Ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde askeri araca düzenlenen, 15 kişinin öldüğü 25 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından kutlama törenleri için üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Törende yaptığı konuşmada halkını ülkenin kurucularının bilgeliğine yönelmeye çağıran Cumhurbaşkanı Hüseyin, "Bugünümüzün tüm sorunlarına çözüm özgürlük hareketimizin ve tarihimizin liderlerinin ideolojilerinde bulunmaktadır. Onları takip ederek şimdiki ve gelecekteki durumumuzu iyileştirebiliriz." ifadesini kullandı. Hüseyin, Pakistanlılardan parti çıkarlarının ötesinde düşünerek ülkenin geleceğini korumalarını istedi. Çin Başbakan Yardımcısı Wang Yang da ülkesinin Pakistan'ı "Kuşak ve Yol" projesinde önemli bir ortak olarak gördüğünü söyledi. AA