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Panama Çin'i tercih etti

Orta Amerika ülkesi Panama Çin ile diplomatik ilişkileri başlattıklarını duyurdu

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Panama Çin'i tercih etti
Panama, Tayvan'ı da Çin toprağı kabul ederek bu ülkeyle uzun yıllardır varolan diplomatik ilişkiyi kesti. Karardan 'üzüntü ve öfke' duyduklarını açıklayan Tayvan Dışişleri, Panama'yı 'zorbalıkla' suçladı. Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Panama Dışişleri Bakanı ve Başkan Yardımcısı İsabel De Saint Malo de Alvarado, diplomatik ilişkilerin kurulması yönünde ortak bildiri imzalandı.

Ortak bildiride “İki ülke halkının çıkarları ve istekleri doğrultusunda Çin ve Panama bu tarihten itibaren karşılıklı olarak birbirini tanıma ve büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin başlatılmasına karar verdi” dendi. Daha önce uzun yıllar Çin'e karşı Tayvan'ın yanında yer alan Panama böylece 'Dünyada sadece tek bir Çin olduğunu' ve 'Tayvan'ın Çin'in parçası' olduğunu kabul etmiş oldu. Çin Dışişleri Bakanı Wang "Bu tarihi bir an. Çin-Panama ilişkilerinde yeni bir dönem açıldı" derken, Panamalı mevkidaşı Saint Malo iki ülkenin 'önemli bir adım' attığını belirterek “Stratejik ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık” ifadelerini kullandı. DIŞ HABERLER

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