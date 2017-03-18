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Paris Orly Havalimanı'ndaki saldırı

Paris Terörle Mücadele Savcılığı, Paris Orly Havalimanı'nda bu sabah gerçekleşen ve saldırganın öldürüldüğü saldırıyla ilgili soruşturma başlattı

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Paris Orly Havalimanı'ndaki saldırı
Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, havalimanında, saldırının ardından bomba imha ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu herhangi bir patlayıcının bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, havalimanındaki yaklaşık 3 bin yolcunun tahliye edildiği belirtilirken, uçuşların durdurulduğu, yolcuların havalimanına gelmemeleri çağrısında bulunuldu. Paris'in ikinci büyük havalimanı olan Orly’den uçuşların durdurulmasını ardından, başkentteki bütün uçuşlar Paris'teki en büyük havalimanı olan Roisy Charles de Gaulle Havalimanı'na yönlendirildi. Bakanlık sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, devriye gezen askerlerden birinin silahını alan kişinin, alandaki bir mağazaya saklandığını ve düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Diğer taraftan Paris Terörle Mücadele Savcılığı, olayın bir terör eylemi olması olasılığını dikkate alarak saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. AA


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Paris Orly Havalimanındaki Saldırı
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