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Paris'te Çin öfkesi sürüyor

Çinli göçmen Shaoyo'nun polis tarafından öldürülmesine yönelik protestolar dördüncü gününde de devam etti

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Paris'te Çin öfkesi sürüyor
Fransa'nın başkenti Paris'te 56 yaşındaki Çinli göçmen Shaoyo Liu'nun polis tarafından öldürülmesine yönelik protestolar dördüncü gününde de devam etti. Çoğu Çinli 200'ü aşkın Asya kökenli göçmen, polisi protesto etmek için bu kez Republique Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, "Katil polis" sloganı atarak güvenlik güçlerine tepkilerini dile getirdi. Göstericiler ayrıca, "Sömürgeci Polis", "Fransa'daki Asyalılar uyanın", "Asyalılar burada baskı altında" yazan pankartlar taşıdı. Bu arada, Le Parisien gazetesi, Fransız gizli iç istihbarat servisinin, başkentteki Çin mafya ağının gösterilerin arkasında olduğu görüşünü savunan bir notu hükümete gönderdiğini yazdı. Fransız gazete, gizli servisin takibinde olan Çin mafya üyelerinin, dört gündür devam eden gösterilerin "baş aktörleri" olarak boy gösterdiği yönünde hükümete bilgi verildiğini duyurdu. AA

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