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Polis protestoları bitmek bilmiyor

Paris Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sendika ve ırkçılık karşıtı derneklerin çağrısıyla yaklaşık 2 bin 300 kişi, polis şiddetini protesto etmek için Republique Meydanı'nda bir araya geldi.

19 Şubat 2017 Pazar 16:42
Polis protestoları bitmek bilmiyor

Fransa'da polisin bir gence copla cinsel saldırıda bulunması sonrası başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.

Paris Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sendika ve ırkçılık karşıtı derneklerin çağrısıyla yaklaşık 2 bin 300 kişi, polis şiddetini protesto etmek için Republique Meydanı'nda bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren gösterinin sonlarına doğru 100 kişilik bir grubun polis barikatını aşmaya çalıştığı görüldü. Polisle çatışmaya giren grup üyelerinin güvenlik güçlerine patlayıcı madde fırlattığı gözlendi. Çatışmada polis ve göstericilerden yaralananlar olurken, bazı protestocular gözaltına alındı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösterinin gerçekleştirildiği meydana girişlerde üst araması yapıldı. Meydandaki metro istasyonu eylem boyunca kapalı tutulurken, bölgede alkollü içecek satışı yasaklandı.

"Unutmayız, affetmeyiz", "Polis her yerde adalet nerede?", "Her şey cezasız, her yer adaletsiz, o halde polisi silahsızlaştırın" şeklinde sloganlar atan göstericiler, "Devlet şiddetine hayır", "Theo için adalet", "Tecavüzcü polis hapse" yazılı pankartlar taşıdı.

AA

Son Güncelleme: 20.02.2017 01:08
Anahtar Kelimeler:
ParisPolisFransaPolis Protestoları Bitmek Bilmiyor
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