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Polonya'da bina çöktü: 6 ölü

Polonya'da iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

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Polonya'da bina çöktü: 6 ölü

İtfaiye ekibi sözcüsü Daniel Mucha, ilk yaptığı açıklamada Wroclaw kentinin Swiebodzice kasabasında iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını ve göçük altında kalan 5 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Binanın gaz patlaması nedeniyle çöktüğünün tahmin edildiğini ifade eden Mucha, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. Polonyalı yetkililer,  daha sonra yaptıkları açıklamada Wroclaw kentinin Swiebodzice kasabasında eski bir binanın çökmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Uzmanlar, olayın nedenini araştırıyor. AA

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Polonyada Bina çöktü: 6 ölü
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