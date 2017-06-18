Portekiz'in Pedrogao Grande kenti yakınlarında cumartesi günü başlayan orman yangınında 57 kişinin öldüğü bildirildi. Portekiz İçişleri Yönetimi Devlet Sekreteri Jorge Gomes, yerel basına yaptığı açıklamada, yangında 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşamını yitirenlerden 30'unun arabalarının içinde, 17'sinin de yakınlarında bulunduğunu ifade eden Gomes, ayrıca yangında yaralanan 59 kişiden 18'inin hastanede tedavi gördüğünü, 5 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.
Diğer yandan İspanya ve Fransa'nın Portekiz'e yangın söndürme uçağı gönderdiği aktarıldı. Avrupa Birliği (AB) İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Christos Stylianides, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin Portekiz'deki orman yangınıyla ilgili olarak sivil savunma çabalarını aktifleştirdiğini belirtti.
Portekiz alevlere teslim
Portekiz'in orta kesimlerinde çıkan büyük orman yangınında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Son rakamlara göre en az 57 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Yetkililer, kurbanların çoğunun araçlarında yanarak can verdiğini bildirdi
18 Haziran 2017 Pazar 19:27
Bu haber kez okundu.
Portekiz'in Pedrogao Grande kenti yakınlarında cumartesi günü başlayan orman yangınında 57 kişinin öldüğü bildirildi. Portekiz İçişleri Yönetimi Devlet Sekreteri Jorge Gomes, yerel basına yaptığı açıklamada, yangında 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşamını yitirenlerden 30'unun arabalarının içinde, 17'sinin de yakınlarında bulunduğunu ifade eden Gomes, ayrıca yangında yaralanan 59 kişiden 18'inin hastanede tedavi gördüğünü, 5 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.