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Putin'den imalı PYD/YPG mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'de yaptığı konuşmada Rusya'nın Suriyeli Kürtlere silah desteği verme ihtiyacı duymadığını söyledi.

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Putin'den imalı PYD/YPG mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Onlara (YPG) silah  göndermiyoruz. Onlar da buna özellikle gereksinim duymuyor. Zira silah temin  edecek başka kaynakları var" dedi.

Putin, Kürt grupların Suriye'nin önemli etkenlerinden olduğunu savunarak, "En azından çatışmaları önlemek için onlarla çalışma düzeyinde teması sürdürme hakkımızın olduğunu düşünüyoruz. Burada Ankara'nın endişelenmesini  gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.

Putin, Astana muhtırası çerçevesinde Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasını, ateşkesin korunmasını sağlayacak önemli bir adım olarak nitelendirerek, "Şu an için önemli olan ateşkes rejiminin muhafaza edilmesi ve bu  temelde siyasi uzlaşı şartlarının oluşturulması. Eğer sahadaki durum bu senaryoya  göre gelişirse hedeflerimize ulaştığımız söylenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de ateşkes olmadan siyasi çözümden bahsedilemeyeceğine vurgu yapan Putin, "Bunun nasıl yapılacağını, sınırlar ve kontrol konusunu, yani kimin, nerede, neyi ve nasıl kontrol edeceğini Ankara'da askeri düzeydeki toplantıda  Suriye tarafıyla da müzakere ederek görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

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