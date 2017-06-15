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Putin'den Kırım resti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın topraklarını, özellikle de Kırım'ı korumak için elindeki tüm imkânları kullanacağını söyledi

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Putin'den Kırım resti
Putin Röportajları filminin yayınlanan üçüncü bölümünde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuşan Stone, 2014 yılında Rus savaş uçağının Karadeniz'de ABD'nin Donald Cook destroyerinin üzerinden uçması ve 1962 yılındaki, dünyayı nükleer savaş eşiğine getiren Küba füze krizi arasında bir bağlantı kurdu. Putin de konuyla ilgili bir soru karşısında şunları söyledi: "Kırım, Rusya'ya bağlandıktan sonra bölgeyle ilgili yaklaşımımız gerçekten değişti.

Topraklarımıza yönelik bir tehdit görürsek ki Kırım da bizim toprağımız, korumak için her ülke gibi elimizdeki tüm imkânları kullanırız." Putin açıklamalarına şöyle devam etti: "Karayip krizi ile bu olay arasında ben olsam paralellik kurmazdım, zira o zaman dünya nükleer facianın eşiğindeydi. Ancak burada, tanrıya şükür, durumu öyle bir hale getirmedik. Kırım'a Bastion isimli savunma sistemlerimizi konuşlandırmış olmamıza rağmen…

Böyle bir sistem karşısında Donald Cook gibi bir gemi savunmasız kalıyor." Küba füze krizi, ABD'nin Türkiye'ye, SSCB'nin de Küba'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesiyle başlamış ve dünyayı nükleer savaş tehdidi altında bırakmıştı. ABD'nin Donald Cook gemisi, Kırım'ın referandumla Rusya'ya bağlanmasından kısa süre sonra yarımadanın açıklarına gönderilmişti. DIŞ HABERLER

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