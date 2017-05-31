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Putin'den önemli imza

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladı.

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Putin'den önemli imza

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye’ye yönelik Rusya tarafından uygulanan bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladığı ifade edildi. Kararnameye göre, Türk vatandaşlarının Rusya Federasyonu’nda istihdam edilmelerine yönelik engel kaldırılırken, Türk şirketlerinin bazı sektörlerde çalışmalarına yönelik yasak da iptal edildi.

Putin, vizesiz olarak Rusya'ya seyahat edebilecek Türk vatandaşlarının kapsamını da genişletti. Buna göre, uçak mürettebatında yer alan Türk vatandaşları, Rusya'ya kısa süreli iş seyahati için giriş yapacak hizmet pasaportu sahibi Türk vatandaşları, Rusya'daki Türk diplomatik temsilciliklerine atanan Türk vatandaşları ve aileleri vizesiz olarak Rusya'ya giriş yapabilecek.

Bu doğrultuda Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na, Ankara ve Moskova arasındaki 12 Mayıs 2010 tarihli vizelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın kısmen yeniden uygulamaya koyulduğunu Türk makamlarına tebliğ etme talimatı verdi.

Haber Merkezi

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