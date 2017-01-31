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'Putin ile Erdoğan Mart'ta buluşacak'

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının Mart başında gerçekleşmesinin planlandığını doğruladı.

31 Ocak 2017 Salı 17:36
'Putin ile Erdoğan Mart'ta buluşacak'

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin ve Erdoğan'ın, Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı kapsamında mart başında görüşmesinin planlandığına ilişkin haberlerin doğru olup olmadığı yönündeki soruya, "Evet, şu anda bu görüşmenin hazırlıkları yapılıyor" yanıtını verdi.

Daha önce basında Erdoğan'ın ÜDİK toplantısı için mart başında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği yönünde haberler yer almıştı. Moskova Büyükelçisi Hüseyim Diriöz de bu haberi doğrulamıştı.

ÜDİK toplantılarının sonuncusu Aralık 2014'te Ankara'da gerçekleşmişti. 2015'te düzenlenmesi planlanan toplantıysa, Türk F-16'larının Suriye'de bir Rus jetini düşürmesinin ardından iptal edilmişti.

HABER MERKEZİ 

Son Güncelleme: 31.01.2017 17:45
Anahtar Kelimeler:
Dimitri PeskovErdoğanPutinTürkiyeRusyaKremlinPutin Ile Erdoğan Martta Buluşacak
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