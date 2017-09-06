Putin uyardı

Vladivostok'ta devam eden Doğu Ekonomi Forumu çerçevesinde Güney Kore lideri Moon Jae-in ile bir araya gelen Putin, "Kimse duygulara kapılmamalı ve Kuzey Kore köşeye sıkıştırılmamalı. Şimdi, herkesin her zamankinden daha fazla soğukkanlı olması ve gerginliği tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınması gerekiyor" dedi.



Rusya'nın konuyla ilgili tutumunun Çin ile ortak yol haritasında belirtildiğini vurgulayan Putin, tüm taraflara bu yol haritasına dikkat verme çağrısı yaptı. Putin, bu yol haritasının gerginliği düşürmeye yönelik net bir yol çizdiğini belirtti. Putin, Pyongyang'ın füze programının BMGK kararını doğrudan ihlal ettiği gerekçesiyle, Rusya'nın, Kuzey Kore'nin nükleer statüsünü tanımadığını da söyledi.



Rus lider, füze programının Kuzeydoğu Asya'daki güvenliği ve nükleer silahların yayılımını önleme rejimini de ihlal ettiğini kaydetti. Putin her şeye rağmen Rusya'nın Seul ve Pyongyang ile Güney Kore'ye gaz sevkiyatı ve enerji nakil şebekeleri inşaatı gibi üçlü projeler gerçekleştirmeye hazır olduğunu da vurguladı.



Rus lider, Kuzey Kore ile ilgili sorunların yalnızca yaptırımlar ve baskı ile çözülmesinin imkânsız olduğunu, çözüm için siyasi ve diplomatik araçların şart olduğunu da vurguladı. DIŞ HABERLER

