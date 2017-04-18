Putin’den Esad’a bağımsızlık tebriği

Putin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması için de etkili destek sunmaya hazır olduklarını vurguladı. Öte yandan Putin, Rusya ve Suriye arasındaki dostane ilişkilerin kesintisiz olarak gelişmeye devam edeceğinden emin olduğunun altını çizdi. Altı yılı aşkın bir süredir çatışmaların pençesinde olan Suriye, önce Fransız sömürgesinden kurtuluşun 71. yıldönümünü kutladı. Suriye tarihindeki bu özel güne yönelik olarak Halep’te düzenlenen etkinlikte Halep valisi, Suriye müftüsü, askeri yetkililer ve Baas partisi temsilcileri, Suriye’nin bağımsızlığı için yürütülen mücadelede hayatını kaybedenleri anmak için ebedi ateş anıtı önüne çiçek bıraktı. Daha sonra bir hastaneyi ziyaret eden yetkilier, günümüzde Suriye’yi terörden korumaya çalışanlarla sohbet etti. Fransa, Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparılan Suriye’yi 1920 yılında sömrgesi haline getirmişti. 26 yıl Fransız sömürgesi olarak kalan Suriye, 2. Dünya Savaşı sona erdikten sonra 1946 yılında Fransız sömürgesinden kurtulmayı başarmıştı. DIŞ HABERLER

