'PYD'nin asıl zararı Kürtlere'

ENKS Başkanı Bıro, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'deki yasa dışı faaliyetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"PYD, bölgemizde eskiden PKK olarak biliniyordu" diyen Bıro, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra örgütün Suriye'deki faaliyetleri için ismini "PYD" olarak değiştirdiğini dile getirdi.

PYD/PKK'nın Kürt halkına "Türkiye'nin Kürtlere düşman olduğu" fikrini empoze etmeye çalıştığını vurgulayan Bıro, "PYD'nin Kürt halkının çıkarlarını savunan hiçbir projesi yok. Kürt halkına tek aktardıkları Türkiye'ye karşı kara propaganda" değerlendirmesinde bulundu. ENKS Başkanı Bıro, sözlerini örgütün ABD'nin sağladığı askeri desteği de "ENKS'ye ve Kürt halkına" baskı yapmak için kullandığını belirterek tamamladı.

AA