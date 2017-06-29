Rakka'da 100 bin sivil mahsur

BM, “Hızlı askeri bir zafer için siviller kurban edilmemeli” dedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el Hüseyin çarşamba günü yaptığı açıklamada yüz bine yakın insanın IŞİD'den kurtarılmaya çalışılan Rakka'da mahsur kaldığını aktardı. Kürt ve Arap güçlerden oluşan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka'yı ele geçirmek için 6 Haziran'da başlattığı operasyon sebebiyle son üç haftadır yoğun hava ve kara saldırıları olduğunu belirten Zeid, bu saldırılar sebebiyle sivillerin nereye kaçmaları gerektiğini bilmediklerine dikkat çekti.



Zeid, operasyon başladığından beri saldırılarda en az 173 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti. IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon dahil bölgede operasyon düzenleyen bütün güçlere seslenen Zeid, kentte mahsur kalan insanların hayatını kurtarmak için gerekli bütün tedbirlerin alınması konusunda uyardı. IŞİD’in katliamları ve SDG tarafından yürütülen kenti geri alma operasyonu sürse de siviller hayatlarını riske atarak Rakka'dan kaçmaya devam ediyor.



Evdeki erzaklar ve su azalmış olmasına rağmen IŞİD keskin nişancıları tarafından vurulmaktan korkan Shaabu, IŞİD sebebiyle evden çıkamadıklarını anlattı. ABD'nin IŞİD'le Mücadele Temsilcisi Brett McGurk'ın, Rakka'nın kurtarılmasının ardından, kenti yönetmesi beklenen ve Kürt ile Arap üyelerden oluşan Rakka Sivil Konseyi temsilcileriyle görüştüğü bildirildi. DIŞ HABERLER