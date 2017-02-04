Rakka kuşatılıyor!

Reuters haber ajansı çoğunluğu terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerden meydana gelen Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF), terör örgütü IŞİD'in fiili başkent ilan ettiği Rakka'yı tamamen kuşatmak için yeni bir saldırı başlattığını açıkladı.

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun artan desteğiyle harekete geçtiklerini duyuran SDF, hava saldırılarının yanında özel kuvvetler askerlerinin de cephede yer aldığını açıkladı. Reuters ayrıca, Rakka'nın kuzeyinde çekilen fotoğrafları dünyaya servis etti.

Cephede halay çeken YPG'lilerin zırhlı araçlar kullandığı görülüyor. Fotoğraflarda ayrıca bir İngiliz bir asker de bulunuyor. ABD'nin YPG'lilere zırhlı araç vermesi, son günlerde hayli gündem olmuştu. Zırhlı araçların SDF içindeki Arap güçlerine verildiğini belirten Pentagon, daha sonra yaptığı açıklamada araçları

YPG'lilerin de kullandığını kabul etmişti. Washington, Aralık ayında Rakka çevresine 200 asker daha göndereceğini açıklamıştı. Halihazırda bölgede 500 ABD askeri bulunuyor. Uluslararası koalisyonun üyesi Fransa'nın askerleri de kuşatmada görev alıyor.

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