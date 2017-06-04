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Rakka'yı 10 bin sivil terk etti

Suriye'de IŞİD'in kalesi olarak bilinen Rakka kentine yönelik operasyon hazırlıkları tamamlanırken, her gün yüzlerce sivil kenti terk ediyor

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Rakka'yı 10 bin sivil terk etti
Her gün yüzlerce sivilin kentten kaçarak, Rakka'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına sığındığı açıklandı. Şu ana kadar 10 bine yakın sivilin sığındığı kaydedildi. ABD önderliğindeki koalisyon güçleri, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin de yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'yle (DSG) birlikte Rakka'ya girmeye hazırlanıyor.

DSG, IŞİD'in 2014 yılında işgal ettiği kenti kuşatarak, çemberi her gün daraltıyor. DSG, şu an Rakka'ya 2 kilometre mesafede bulunuyor. Rakka'nın nüfusu 200 bin olarak tahmin edilse de, kentte şu an kaç kişinin yaşadığı bilinmiyor. DIŞ HABERLER

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Rakkayı 10 Bin Sivil Terk Etti
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