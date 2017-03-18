Ramallah'a yeni Siyonist duvar!

Siyonist İsrail rejimi savaş bakanı Avigdor Liberman'ın Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Beyt Eyl Yahudi yerleşim birimi çevresindeki ırkçı Ayrım Duvarı inşasının tamamlanmasına onay verdiği ve bu amaçla çalışmaların en kısa zamanda başlatılacağı bildirildi. Siyonist İsrail rejimi radyosunun haberine göre Liberman, "Ayrım Duvarı'nın Beyt Eyl yerleşim biriminin korunmasını güçlendireceğini ve saldırı girişimlerini önleyeceğini" iddia etti. Liberman ayrıca Beyt Eyl yerleşim biriminin batısında, El-Celezon Mülteci Kampı yakınına yapılacak duvar inşası için bakanlığının 1,3 milyon dolar bütçe ayırdığını bildirdi. İsrail işgal rejimi, 2002 yılında patlak veren Kudüs İntifadası'nın ardından "saldırılara engel olma" iddiasıyla Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında 4,5 ila 9 metre yüksekliğinde "Ayrım Duvarı" inşa etmeye başlamıştı. 9 Temmuz 2004 yılında Uluslararası adalet divanının bu duvar inşa girişiminin yasa dışı olduğu ve kaldırılması ayrıca mağdur Filistinlilere tazminat ödenmesi gerektiği yönünde karar vermesine rağmen Siyonist rejim bu karara aldırış etmeksizin duvar inşa çalışmasını sürdürmüş ve halen de sürdürmektedir.

Bu duvar inşa çalışmasından asıl amaç ise işgal etmiş olduğu Filistin topraklarını daha önce işgal ettiği topraklara ilhak etmektir.

İsrail'den Gazze'ye top atışı

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze sınırındaki İsrail topçu birlikleri, Beyt Lahiye beldesinin doğusunda Filistin direniş gruplarından birine ait bir gözetleme ve kontrol kulesine 3 top atışı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu kulede hasar oluştuğu belirtilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi. Filistinli gruplardan ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. DIŞ HABERLER