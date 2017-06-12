‘Ramazan ayını bize zehir ettiler’

Yaklaşık otuz yıldır Al Sani ailesinin kameramanlığını yapan 64 yaşındaki Al Amadi, Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan krizle ilgili duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı. Bu krizin her iki taraf için de iyi olmadığını belirten Al Amadı, "Özellikle de ramazan ayında böyle bir krizin yaşanıyor olması çok üzücü. Malumunuz ramazan sadece 30 gün ve insanların bu ayda tüm problemlerini bir kenara bırakarak ibadetlerini yapması gerekir. Ancak ne yazık ki şu an herkes bu sorunu düşünmekle meşgul. Bu gerçekten çok kötü bir şey… Kendi kardeşlerimiz bize ramazan ayını zehir etti." diye konuştu.



Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Katar vatandaşlardan 14 gün içinde bu ülkeleri terk etmesini istemesine sert tepki gösteren Al Amadi, bu kararın aileleri böldüğünü söyledi. Al Amadi, "Bunu İsraillilere bile yapmadılar. Biz Müslümanlara yapıyorlar. Buna inanamıyorum. Bizler ABD yerine Allah'tan yardım istemeliyiz. Çünkü onların tek yardım edecekleri İsrail olacaktır asla biz değil. Allah isterse 'ol' der ve olur. Ama şimdi hükümetler koltuklarını kaybetmekten korkuyor."