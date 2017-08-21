'Referandum iptal edilmeli'

Bazı siyasi partiler tarafından meclis dışında alınan referandum kararına mesafeli yaklaştıklarını belirten Ali Bapir , referandum için ciddi bir ön hazırlık ya da çalışma yapılmadığını dile getirdi.

Bapir, IKBY'nin bağımsız bir devlet olabilmek için yeterli altyapıya sahip olmadığını ifade ederek şunları söyledi: "Kürdistan Bölgesi'nin mevcut şartlar altında bağımsız bir devlet ilanı için uygun bir altyapısı yok. Bakınız, siyasi birlik yerine, çekişme var. Güçlü bir ekonominin yerine halkımız kesintili maaş alıyor. Ekonomik altyapımız yok. Kurumsallaşmış ve ulusal bir askeri gücümüz yok. Diplomatik olarak da komşu ülkelerle mevcut ilişkilerimiz siyasi parti veya kişisel düzeyde. Tüm bunların yanında, yasaların dayanağı olan meclisimiz, işlevsiz kalmış durumda. Bu saydığım sebeplerden dolayı, uygun bir zeminin olmadığını söyleyebilirim."

Komel olarak henüz son kararlarını vermediklerine işaret eden Bapir, "Kesin olarak evet veya hayır denmesini doğru bulmuyoruz. Mevcut referandumdan korkumuz ve endişelerimiz var, pirince giderken evdeki bulgurdan olabiliriz. Bölgemizi, bağımsız bir devlete doğru götürmeye çalışırken, elimizdeki bölgeyi de kaybedebiliriz. Mesele bundan ibaret. Aksi takdirde referanduma karşı gelen kimse yok" şeklinde konuştu.

Bapir, yerel ve uluslararası düzeydeki tüm itirazlara rağmen referandumun 25 Eylül'de yapılması halinde, bazı ülkelerin ekonomik yaptırımlarda bulunabileceğini ifade etti.

AA