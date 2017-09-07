Robert Amsterdam 'FETÖ' kitabını tanıttı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dünyadaki faaliyetlerini araştıran Robert Amsterdam, FETÖ'nün ABD'deki okulları aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 243 milyon dolar düzeyinde "sahtekarlık" yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Amsterdam iki yıldır süren çalışmalarının bir sonucu olarak tamamen kamuya açık kaynaklardan elde ettikleri bilgilerle kitabı hazırladıklarına dikkati çekerek, "Benim amacım siyasi bir sonuca ulaşmak değil, sadece Fetullah Gülen'in bir suçlu olduğunu ortaya koyabilmektir" değerlendirmesini yaptı.

FETÖ ABD'ye de sızdı

FETÖ'nün ABD genelindeki sözleşmeli (charter) okulları aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 243 milyon dolar "hortumladığını" anlatan Amsterdam, "Bu okullarda sadece finansal usulsüzlükler yapılmıyor, aynı zamanda Amerikan eğitim sistemi içine de sızıyorlar" diye konuştu.

Bu paraların Amerikan vergi mükelleflerinin parası olduğunu kaydeden Amsterdam, Amerikan halkının bu konudaki gerçekleri öğrenmesi gerektiğini belirtti. Kitabının ana amacının Amerikan vatandaşlarına FETÖ'nün bu ülkedeki çalışmalarını ve buradaki usulsüzlükleri göstermek olduğunu ifade eden Amsterdam, söz konusu okullarla FETÖ'nün diğer kurumları arasında yakın bir iş birliği olduğunu ve bu kurumlar arasındaki finansal ilişkilerden yüklü miktarlarda para aktarımı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

13 Eylül'de İngilizcesi yayımlanacak kitabın Türkçe çevirisinin de kısa sürede yapılması için çalışmalara başlandığını aktaran Amsterdam, FETÖ'nün ABD'deki yapılanmasının gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermeye gayret ettiklerini vurguladı. Robert Amsterdam, geçen temmuz ayında kitabının ön tanıtımını İstanbul'da gerçekleştirmiş, bu eserinde ABD'nin 29 eyaleti ve 174 okulda FETÖ yapılanmasına ait faaliyetleri gözler önüne serdiğini anlatmıştı.