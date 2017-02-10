Ruhani’den ABD’ye saygı uyarısı

Devlet televizyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "İran'a ve İranlılara saygı duymayı öğrenmeliler. Savaş çığırtkanı politikalara karşı koyacağız" dedi.

Ruhani, İran devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında "ABD'de ve bölgedeki bazı deneyimsiz figürler İran'ı tehdit ediyor. Tehdit dilinin İran üzerinde asla işe yaramayacağını bilmeleri gerek. İran ve İranlılar'a saygı duymayı öğrenmeliler. Savaş çığırtkanı politikalara karşı koyacağız" dedi.

İran'da 1979'daki İslam Devrimi'nin 38. yıldönümü nedeniyle Tahran'daki Azadi (Özgürlük) Meydanı'nda yüz binlerce kişi toplandı. 'ABD'ye Ölüm' dövizlerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklaları taşındı.

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