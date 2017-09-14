Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK SPOR DİN BİLİM-TEKNOLOJİ
BİST
108288
ALTIN
146.839
DOLAR
3.4462
STERLİN
4.6011
EURO
4.0926

Rum'a 279 milyon euro tazminat ödendi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta 2005'te kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu kapsamında Rumlara Türkiye'nin ciddi katkılarıyla 279 milyon Euro tazminat ödendiğine işaret ederek, "6 binin üzerinde başvurudan şu ana kadar sadece yüzde 10'unu sonuçlandırdık" dedi.

14 Eylül 2017 Perşembe 17:41
8 Okunma
Rum'a 279 milyon euro tazminat ödendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile İktisadi Kalkınma Vakfı (KV) tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Güncel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Görüşmelerinin Geleceği ve Türkiye İçin Çıkarımlar' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 82. vilayeti olmak istemediklerini savunarak, "Bunu samimi olarak söylüyorum. Halkımız bu tercihte değil. Türkiye'nin de 82. vilayete ihtiyacı yok" dedi.

Kıbrıs Türkleri olarak Güney Kıbrıs'ın üniter yapısı içinde azınlık olmak istemediklerine de işaret eden Akıncı, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili, "2005'te kurulan bu komisyona şu ana kadar 6 bin civarında başvuru yapıldı. 2005 yılında oluşturuldu bu komisyon, 12 yıllık bir geçmişi var. 6 binin üzerinde başvurudan şu ana kadar sadece yüzde 10'unu sonuçlandırdık, 600 civarında. 279 milyon Euro civarında tazminat ödedik. Türkiye'nin ciddi katkılarıyla elbette" dedi.

Akıncı öte yandan Türkiye'nin AB hedefinin devam etmesinin Kıbrıs Türkleri için de önem arz ettiğine işaret ederek, "Kıbrıs Türklerinin çözüm hedefinden vazgeçmemesi de sizler için önemlidir diye düşünüyorum" dedi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 14.09.2017 17:49
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Rum KesimiTazminatKKTCKıbrısRuma 279 Milyon Euro Tazminat ödendiMustafa Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kore, bizi değil ABD'yi tehdit ediyor
Kuzey Kore, bizi değil ABD'yi tehdit ediyor
Irak'ta korkunç saldırı: 50 ölü
Irak'ta korkunç saldırı: 50 ölü
Yeni ‘nükleer deneme’ yolda
Yeni ‘nükleer deneme’ yolda
'Bağımsızlık referandumu' yasadışı
'Bağımsızlık referandumu' yasadışı
İran'a ticari uçak satışına engel
İran'a ticari uçak satışına engel

banner100

Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim