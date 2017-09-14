Rum'a 279 milyon euro tazminat ödendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile İktisadi Kalkınma Vakfı (KV) tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Güncel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Görüşmelerinin Geleceği ve Türkiye İçin Çıkarımlar' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 82. vilayeti olmak istemediklerini savunarak, "Bunu samimi olarak söylüyorum. Halkımız bu tercihte değil. Türkiye'nin de 82. vilayete ihtiyacı yok" dedi.

Kıbrıs Türkleri olarak Güney Kıbrıs'ın üniter yapısı içinde azınlık olmak istemediklerine de işaret eden Akıncı, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili, "2005'te kurulan bu komisyona şu ana kadar 6 bin civarında başvuru yapıldı. 2005 yılında oluşturuldu bu komisyon, 12 yıllık bir geçmişi var. 6 binin üzerinde başvurudan şu ana kadar sadece yüzde 10'unu sonuçlandırdık, 600 civarında. 279 milyon Euro civarında tazminat ödedik. Türkiye'nin ciddi katkılarıyla elbette" dedi.

Akıncı öte yandan Türkiye'nin AB hedefinin devam etmesinin Kıbrıs Türkleri için de önem arz ettiğine işaret ederek, "Kıbrıs Türklerinin çözüm hedefinden vazgeçmemesi de sizler için önemlidir diye düşünüyorum" dedi.

HABER MERKEZİ