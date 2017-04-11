'Rumlar Kıbrıs adası bizim diyor'

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyleyerek, “Cumhurbaşkanı bir süre daha görüşmelerin devam edeceğini önceden de açıklamıştı. Bizim sabrımız var o kısa müddeti de elbette bekleriz, ancak ‘Enosis Plebisit Kararı’nı meclis geri aldı hoşgörüyle karşılayalım’ yaklaşımına biz pek katılmıyoruz” dedi.

Orada yapılanın bu kutlamaları kilisenin atadığı eğitim bakanına devretmek olduğunu, sonrasında da dıştan gelen baskıyla göstermelik bir tavır sergilendiğini söyleyen Denktaş, görüşmelerin bir süre daha süreceğini ve kendilerinin de bunu izleyeceğini belirtti.

Bu görüşmelerin çözüme varacağıyla ilgili en ufak bir umudu olmadığını dile getiren Denktaş, “Çok net ifade edilmiştir ki bizi azınlık olarak görüyorlar. Bu adanın ve bizim de sahibimiz oldukları iddiasını devam ettiriyorlar. Böylesi bir düşünceyle mutabakata varmak mümkün değil” dedi.

'Referandum yapmalıyız'

Mutabakata varılacağını umanlar olduğunu ve kendilerinin herhangi bir adım atarak bu umanlara ‘şöyle olmasaydı olurdu’ dedirtmemek için sabırlı davranacaklarını söyleyen Denktaş, “Artık belirsizliğin devamını engellemek adına biz kendi halkımıza bir referandumla bu belirsizliği devam ettirmeli miyiz? diye sormalıyız” dedi.

Denktaş, Kıbrıslı Türklerin 1960’dan hak elde etmediğini sahiplik hakkını yeni kurulacak devlete devrini sağladığını, 1963’de de dışlanarak bugünlere gelindiğini söyleyerek, süreci izlemeye ve düşüncelerini aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ve ekibine kolaylıklar dileyen Denktaş “Bu umutsuz vakayı görmelerine rağmen ümitlerini eksiltmemeye çalışıyorlar bu anlamda da saygı duyuyorum denesinler" dedi.

Halil Memiş / Yeni Mesaj