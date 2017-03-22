Rumlar yolunu buldu!

Yatırım karşılığında verilen AB yani ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığına talep büyük oldu. Rum tarafında 2012 yılında baş gösteren ekonomik kriz nedeniyle binlerce kişi işsiz kalmıştı. Rum yönetimi, Euro Bölgesi ve IMF ile 10 milyar euro’luk kurtarma paketinde anlaşmıştı. Rum yönetimi, bankalarda yüksek mevduatları bulunan Rumlardan da yaklaşık 7 milyar euro’luk kesinti yapmıştı. Yatırımcıların Ada’yı terk etmeye başlaması üzerine Rumlar da vatandaşlık kartını ortaya attı. Rum İçişleri Bakanlığı da, daha önce yüksek kurallar içeren vatandaşlık verme konusunda düzenlemeler yapmıştı. 15 milyon euro’luk yatırım yapma şartı 3 milyon euro’ya düşmüştü. Bu düzenlemeden istediği verimi alamayan Rum Yönetimi, daha sonra 3 milyon euro şartını, 2 milyon euro’ya çekmişti. Bakanlık, “yabancı yatırımcıların bu hakkı elde edebilmek için ayrıca 500 bin euro ve üzeri değerde mülk satın alması” şartını da getirmişti. DIŞ HABERLER