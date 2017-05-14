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Rus hava savunma sistemleri teyakkuza geçti

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği yeni füze denemesinin ardından Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava savunma birimlerinin teyakkuza geçtiğini belirtti

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Rus hava savunma sistemleri teyakkuza geçti

Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinde Rusya topraklarının hedefte olmadığını ve füzenin Rusya topraklarına düşmediğini bildiklerini kaydeden Ozerov, "Ancak ülkemizi muhtemel olaylardan korumak için, Uzak Doğu Bölgesi'nde konuşlu hava savunma sistemlerimizi teyakkuzda tutuyoruz" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi günü Moskova saatiyle 23.28'de gerçekleştirilen füze denemesinin yaklaşık 23 dakika sürdüğünü belirtmişti. Bakanlık, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği yeni denemenin Rusya için bir tehdit oluşturmadığını vurgulamıştı. DIŞ HABERLER


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