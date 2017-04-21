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Rus istihbarat binasına saldırı

Rusya'nın Habarovsk şehrinde, Federal Güvenlik Servisi binasında silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi

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Rus istihbarat binasına saldırı
Açtığı ateşle iki kişiyi öldüren saldırgan, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.  Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk şehrinde, Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasında silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Açtığı ateşle iki kişiyi öldüren saldırgan, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.  Rus iç istihbarat servisi FSB'den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde silahlı bir kişi Habarovsk'taki FSB binasına girdikten sonra kontrol noktasına ulaşmadan etrafa ateş açtı. Saldırıda bir FSB görevlisi ile bir ziyaretçi olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.  DIŞ HABERLER

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Rus Istihbarat Binasına Saldırı
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