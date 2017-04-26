Rus MiG-31 uçağı düştü

Telemba Havaüssü üzerinde eğitim uçuşu gerçekleştiren bir MiG-31 tipi askeri uçak düştü. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Uçak boş bir alana düştü. Uçaktaki iki pilot da çıkarıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor” ifadesi kullanıldı. Bu arada arama kurtarma çalışmaları için bölgeye helikopterin sevk edildiği belirtildi.



Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, uçağın boş bir alana düşmesi nedeniyle kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Dünyanın kullanımdaki en hızlı süpersonik avcı uçağı MiG-31, 30 bin metre irtifada uçuş gerçekleştirebiliyor. MiG-31 sesten beş kat daha hızlı hedefleri vurabilme kapasitesine de sahip.