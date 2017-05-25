'Rus tehdidi' inandırıcı değil

Yapılan araştırmaya göre İtalyanların yüzde 69'u, Almanların yüzde 60'ı ve Fransızların yüzde 47'si Rusya'nın Polonya ve Baltık ülkelerine askeri müdahalede bulunma gibi planlarının olduğuna inanmıyor. Bu görüşe sahip olanların çoğunu iyi eğitim görmüş orta yaşlı katılımcılar oluşturuyor. İngiltere ve ABD'de ise durum tam tersini gösteriyor. Eğitimli insanlar Rusya'nın Doğu Avrupa'ya müdahalede bulunma ihtimalini dışlamıyor.



Araştırmaya katılan İngilizlerin yüzde 43'ü ve ABD'lilerin çoğunu demokratların oluşturduğu yüzde 55'i bu görüşü paylaştığını ortaya koydu. Araştırma, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'de 21-25 Nisan 2017 tarihlerinde, ABD'de ise 21-27 Nisan tarihlerinde yapıldı. 18 yaşın üzerindeki 4055 kişinin katıldığı araştırmanın ülke genelinde veriler için güven aralığı yüzde 95'lik olasılığıyla yüzde +/- 3.1 olarak hesaplandı. NATO, 2016'nın Haziran ayında, doğu bölgedeki üyelerini olası ‘Rus tehdidi'ne karşı korumayı gerekçe göstererek, Letonya, Litvanya, Estonya ve Polonya'ya dört tabur konuşlandırma kararı almıştı.



Öte yandan Rusya, NATO üye ülkelerinden hiçbirine asla saldırmayacaklarına yönelik çok sayıda açıklamalarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada NATO'nun bunun çok iyi bildiğini, ancak Rusya'nın sınırlarına daha fazla askeri birliklerini konuşlandırmak için bahane aradığını ifade etmişti. DIŞ HABERLER

