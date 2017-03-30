Rus turistler Dubai’ye aktı

BAE Başbakanı Muhammed bin Raşid el Mektum'un 29 Ocak'ta onayladığı Bakanlar Kurulu'nun kararnamesinde, Rusya vatandaşlarının ülkenin sınır kapılarında 30 günlük vize alabilecekleri ve ayrıca söz konusu vize süresini 30 gün daha uzatabilecekleri belirtiliyor. DTCM'nin açıklamasında aynı zamanda, Rusya ve BDT ülkeleri ile çalışmalardaki temsilcisi olarak Action Global Communications şirketini tayin edildiği duyuruldu. 2017'deki Rus turist sayısının artacağını öngören DTCM, BAE'nin Rusya vatandaşlarına getirdiği vize kolaylığının ve yeni acente ile ortaklığın Rusya pazarıyla ilişkilerin daha ileriye taşınmasını sağlayacağını umduğunu belirtti.