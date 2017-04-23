Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rus uçağı İdlib'de sivilleri vurdu

Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib ilinin kırsalındaki Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırısında yedi sivil yaşamını yitirdi

Bu haber kez okundu.

Rus uçağı İdlib'de sivilleri vurdu

İdlib sivil savunma yetkililerinden Mustafa el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus uçağının kente altı vakum bombasıyla düzenlediği saldırıda biri çocuk yedi kişi hayatını kaybetti" dedi. Saldırıda yerleşim yerlerinin hedef alındığını ve çok sayıda evin yerle bir olduğunu belirten Ahmet, bombardımanda yaralanan sivillerin ambulanslarla çevredeki sahra hastanelerine kaldırıldığını ifade etti. Olay yerinde enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Rus Uçağı İdlibde Sivilleri Vurdu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100