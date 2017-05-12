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Rus uydusu üzerimize düşmeden patlatılmış

Sovyetler Birliği’nin 1963 yılında Türkiye’ye düşmekte olan gizli bir uydusunu havada patlattığı ortaya çıktı

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Rus uydusu üzerimize düşmeden patlatılmış
Rus Moskovski Komsomolets gazetesi, Sovyet savaş gazisi ve pilot Asadulla Nigmatullin'in hayatını anlatırken Sovyet dönemine ait bir uydu kazasına da değindi. Gazetenin iddiasına göre, Kosmos-3 adlı Sovyet uydusu iniş sırasında önceden belirlenen yoldan saptı. Gazete, "Kosmos-3 uydusu Türkiye'nin üzerine düşüyordu ve bu yüzden uyduyu havada patlattılar" iddiasında bulundu.

Rus tarihi kaynaklara göre, Kosmos-3 uydusu bilimsel araştırmalar amacıyla 24 Nisan 1962'te Rusya'nın Astrahan bölgesindeki  fırlatma rampası Kapustin Yar'dan fırlatılmıştı. Kazanın Ağustos 1963'te meydana geldiği öne sürülüyor. DIŞ HABERLER

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