Rus uydusu üzerimize düşmeden patlatılmış

Rus Moskovski Komsomolets gazetesi, Sovyet savaş gazisi ve pilot Asadulla Nigmatullin'in hayatını anlatırken Sovyet dönemine ait bir uydu kazasına da değindi. Gazetenin iddiasına göre, Kosmos-3 adlı Sovyet uydusu iniş sırasında önceden belirlenen yoldan saptı. Gazete, "Kosmos-3 uydusu Türkiye'nin üzerine düşüyordu ve bu yüzden uyduyu havada patlattılar" iddiasında bulundu.



Rus tarihi kaynaklara göre, Kosmos-3 uydusu bilimsel araştırmalar amacıyla 24 Nisan 1962'te Rusya'nın Astrahan bölgesindeki fırlatma rampası Kapustin Yar'dan fırlatılmıştı. Kazanın Ağustos 1963'te meydana geldiği öne sürülüyor. DIŞ HABERLER