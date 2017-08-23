Rusların tercihi hep Türkiye

Rus vatandaşlarının eylül-ekim aylarında tercih edecekleri bir numaralı tatil noktasının yine Türkiye olacağı bildirildi. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da eylül-ekim aylarında “kadife sezonu” olarak adlandırılan dönemde vatandaşların tatil tercihini yine Türkiye’den yana kullanmayı planladığı belirtildi. Açıklamada, Rusya'da son dönemde Türkiye hakkında çıkan "Koksaki" virüsü iddialarına karşın Rus vatandaşlarının tatil tercihleri arasında Türkiye’nin açık ara lider konumda olduğu vurgulanırken, Kıbrıs ve Rusya’daki yerel tatil noktalarının Türkiye’nin ardından diğer tercih yerleri olduğu kaydedildi. Rusların bu yıl tekrar gözdesi olan Antalya'ya ilişkin Rus medyasında son günlerde çıkan haberlerde, Antalya otellerinde "Koksaki" adı verilen bir tür salgın hastalık nedeniyle Rus turistlerin sağlık sorunları yaşadıkları öne sürülmüştü. DIŞ HABERLER