Rusya 3 binden fazla tankeri imha etti

Feoktistov, "Karada enerji dahil teröristlere ait altyapıyı yok ederek terör ve finansmanıyla mücadele edilebilir. Suriye'deki operasyonun başından bu yana Rus Uzay-Hava Kuvvetleri, 3 binden fazla benzin tankeri ve 200'den fazla rafineri imha etti" diye açıkladı. IŞİD gelirlerinin 2 kat düştüğünü, bunu Batıdaki partnerler ile Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiğini anlatan Feoktistov, buna rağmen terör örgütünün faaliyetine ve gelir sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bu gelir bir zamanlar yıllık 2 milyar dolardı, şimdi 200 milyonu geçmiyor" dedi. DIŞ HABERLER