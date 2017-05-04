Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rusya 3 binden fazla tankeri imha etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dmitriy Feoktistov, Suriye’deki operasyonun başından bu yana Rus Uzay-Hava Kuvvetleri’nin teröristlere ait 3 binden fazla benzin tankeri ve 200’den fazla rafinerinin imha edildiğini belirtti

Bu haber kez okundu.

Rusya 3 binden fazla tankeri imha etti
Feoktistov, "Karada enerji dahil teröristlere ait altyapıyı yok ederek terör ve finansmanıyla mücadele edilebilir. Suriye'deki operasyonun başından bu yana Rus Uzay-Hava Kuvvetleri, 3 binden fazla benzin tankeri ve 200'den fazla rafineri imha etti" diye açıkladı. IŞİD gelirlerinin 2 kat düştüğünü, bunu Batıdaki partnerler ile Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiğini anlatan Feoktistov, buna rağmen terör örgütünün faaliyetine ve gelir sağlamaya devam ettiğini belirterek, "Bu gelir bir zamanlar yıllık 2 milyar dolardı, şimdi 200 milyonu geçmiyor" dedi. DIŞ HABERLER
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Rusya 3 Binden Fazla Tankeri Imha Etti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100