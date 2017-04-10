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Rusya, ABD ile çatışmaya girmeyecek

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ve Rus gemilerinin Suriye ordusuna terörle mücadelede destek verme amacı taşıdığını söyleyen Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Rusya’nın Suriye’de ABD ile silahlı çatışmaya girmeyeceğini vurguladı

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Rusya, ABD ile çatışmaya girmeyecek

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov,ABD’nin Suriye’nin Humus kentindeki Şayrat hava üssüne düzenlediği saldırının ardından bölgedeki durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Saldırının ardından Rusya ve ABD arasında çatışma yaşanması ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Ozerov, “Rusya, ABD ile silahlı çatışmaya girmeyi planlamıyor. Suriye’deki görevimiz, terörle mücadele alanında Suriye ordusuna destek vermek. Aldığımız tezkere, tam olarak bu görevin yerine getirilmesiyle ilgili” ifadelerini kullandı.

Ozerov, Amiral Grigoroviç firkateyninin Suriye’deki görevlerini tamamlayıp Rusya’ya döndükten kısa süre sonra yeniden Suriye kıyılarına gitmesini de yorumladı. Rus senatör, Amiral Grigoroviç’in Suriye’ye daha önce yapılan plan çerçevesinde gittiğini ve bunun, ABD’nin Şayrat hava üssüne saldırısıyla bir ilgisi bulunmadığını belirtti.

Ozerov, “Böyle bir gemiyi sadece bir gün içinde hazırlayamazsınız. Bu, planlanmış bir gelişme. Amiral Grigoroviç, Rusya’ya dönen Amiral Kuznetsov gemisine refakat etti ve Akdeniz’deki daimi Rus donanmasına geri döndü” dedi. 

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