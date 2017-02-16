Rusya, ABD’den açıklama istedi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Pentagon ile işbirliğini yeniden başlatmaya hazırız fakat Rusya ile güç pozisyonundan diyalog kurmak faydasız olur” dedi. Şoygu, “Pentagon’dan bu tavır konusunda açıklama bekliyoruz” diye ekledi. Rusya ile ABD’nin avantajlı taraf olacağı bir ‘güç pozisyonu’ üzerinden müzakere edilmesi gerektiğini, ABD Savunma Bakanı James Mattis gündeme getirmişti. İlk kez katıldığı NATO savunma bakanları toplantısında konuşan Mattis, “Moskova ile işbirliği içeren bir ilişki kurmaya hazırız ama beklentilerimizde gerçekçi olmalıyız ve diplomatlarımızın (Rusya ile) güç pozisyonundan müzakere etmesini garantiye almalıyız” demişti. DIŞ HABERLER