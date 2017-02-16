Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Pentagon ile işbirliğini yeniden başlatmaya hazırız fakat Rusya ile güç pozisyonundan diyalog kurmak faydasız olur” dedi. Şoygu, “Pentagon’dan bu tavır konusunda açıklama bekliyoruz” diye ekledi. Rusya ile ABD’nin avantajlı taraf olacağı bir ‘güç pozisyonu’ üzerinden müzakere edilmesi gerektiğini, ABD Savunma Bakanı James Mattis gündeme getirmişti. İlk kez katıldığı NATO savunma bakanları toplantısında konuşan Mattis, “Moskova ile işbirliği içeren bir ilişki kurmaya hazırız ama beklentilerimizde gerçekçi olmalıyız ve diplomatlarımızın (Rusya ile) güç pozisyonundan müzakere etmesini garantiye almalıyız” demişti. DIŞ HABERLER
Rusya, ABD’den açıklama istedi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Pentagon ile ilişkileri iyileştirmeye hazır olduklarını fakat ABD’nin, kendisinin güçlü taraf olacağı bir işbirliği arayışında olması hâlinde bunun mümkün olmayacağını söyledi
16 Şubat 2017 Perşembe 17:23