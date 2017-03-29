Rusya hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, 1 Temmuz 2017'den itibaren silahlı kuvvetlerdeki personel sayısı 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılacak. Karar uygulamaya başlandığında Rusya Silahlı Kuvvetlerinde kadrolu asker sayısı 1 milyonu geçecek. Rusya ordusunda kadrolu askerlerin yanı sıra çeşitli işlerden sorumlu siviller de görev yapıyor. DIŞ HABERLER
Rusya asker sayısını artırıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerindeki personel sayısının 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılması yönünde karar imzaladı
29 Mart 2017 Çarşamba 14:51
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