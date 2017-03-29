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Rusya asker sayısını artırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerindeki personel sayısının 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılması yönünde karar imzaladı

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Rusya asker sayısını artırıyor
Rusya hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre, 1 Temmuz 2017'den itibaren silahlı kuvvetlerdeki personel sayısı 1,88 milyondan 1,9 milyona çıkarılacak. Karar uygulamaya başlandığında Rusya Silahlı Kuvvetlerinde kadrolu asker sayısı 1 milyonu geçecek. Rusya ordusunda kadrolu askerlerin yanı sıra çeşitli işlerden sorumlu siviller de görev yapıyor. DIŞ HABERLER 




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Rusya Asker Sayısını Artırıyor
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