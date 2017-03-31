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Rusya-Belarus hattında kriz

Rusya ve Belarus arasındaki doğalgaz anlaşmazlığında, tarafların son toplantısından da uzlaşma çıkmadığı bildirildi

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Rusya-Belarus hattında kriz
Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, geçen yılın başından bu yana Belarus ile devam eden doğalgaz fiyat anlaşmazlığına ilişkin  yapılan görüşmelerde de uzlaşmaya varılamadığını söyledi. Belarus'un, Rusya tarafından iddia edilen 700 milyon dolarlık borcu ödemeye hazır olmadığını dile getiren Novak, Belaruslu yetkilileri görüşmelerde "yapıcı tutum" sergilememekle de suçladı. Geçen yılın başlarında Rusya'dan ithal ettiği doğalgazın fiyatını düşük seyreden petrol fiyatları nedeniyle yüksek bulan Belarus, kontrat bedeli olan bin metreküp gaz için 132 dolarlık fiyatın yerine 73 dolardan ödeme yapmıştı. Rusya ise 132 dolarlık doğalgaz fiyatının adil olduğunu savunarak, Belarus'un yaklaşımı karşısında bu ülkeye ihraç ettiği petrol miktarını 2016'nın ikinci yarısında 24 milyondan 18 milyon tona düşürmüştü. 

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Rusya-Belarus Hattında Kriz
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