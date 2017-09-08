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Rusya'da parayı getir vatandaşlığı al dönemi

Rusya’da yabancı yatırımcıların ülke vatandaşlığına geçmesinde "kısmi, bölgesel ve parasal" kolaylık sağlanması gündemde

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Rusya'da parayı getir vatandaşlığı al dönemi
Konuyla ilgili olarak Doğu Ekonomik Forumu’nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın uzak doğu bölgesinde en az 10 milyon dolar tutarında yatırımda bulunan yabancıların Rusya vatandaşlığına geçmesinde kolaylık sağlanmasının planlandığını söyledi. Rusya, daha önce Ukrayna vatandaşları, ana dili Rusça olan kişiler ve eski Sovyetler Birliği vatandaşları için Rusya vatandaşlığına geçme prosedürlerinin kolaylaştırılması konusunda girişimlere başlamıştı.

Putin, yabancıların Rusya vatandaşlığına alınma sürecinde ant içmesini öngören yasal düzenlemeleri desteklediğini açıklamıştı. Rusya'nın uzak doğu bölgesini kalkındırmak ve göçü engellemek için, burada yaşayanlara ve yaşamayı göze alanlara bedava arazi tahsis edilmesiyle ilgili kampanya da devam ediyor. HABER MERKEZİ
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