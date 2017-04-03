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Rusya'da patlama: en az 10 ölü

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde metroda iki ayrı patlama meydana geldi. Rus haber ajansı TASS, şu ana kadar 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

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Rusya'da patlama: en az 10 ölü

Rusya'nın St. Petersburg metrosunda meydana gelen iki patlamada en az 10 kişi öldü.

St. Petersburg metrosunun "Sennaya Meydanı" ve "Teknoloji Enstitüsü" istasyonlarında iki ayrı patlama meydana geldi.

Rus medyasında yer alan haberlerde, "Sennaya Meydanı" istasyonundaki patlamanın nedeninin tren vagonuna yerleştirilen parça tesirli bomba olduğu belirtildi.

En az 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı patlamaların ardından 7 istasyon kapatıldı ve olay yerlerine çok sayıda polisle kurtarma ekibi gönderildi.

Putin St. Petersburg'da

Patlamaların olduğu sırada St. Petersburg'da Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanından rapor aldı.

Putin, terör saldırısının ihtimal dahilinde olduğuna işaret etti ve patlamada ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Putin'in sabah St. Petersburg'da olduğunu ancak daha sonra kentten ayrıldığını açıkladı.

Patlamalar sonrası Rusya'nın başkenti Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı.

AA / Hakan Ceyhan Aydoğan

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