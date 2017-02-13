Rusya'dan Astana açıklaması

Kremlin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Tass ajansında yer alan açıklamasında, 15-16 Şubat'ta Astana'da düzenlenmesi planlanan görüşmelerde, Rus heyetine Devlet Başkanı Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'in başkanlık edeceğini belirterek, Esed rejimini de geçen toplantıya katılan delegasyonun temsil edeceği kanısında olduğunu ifade etti.

Astana'ya ilk toplantıda olduğu gibi Türkiye, Rusya, İran ile rejim ve silahlı muhalifleri temsilen heyetlerinin katılacağına işaret eden Bogdanov, "ABD temsilcilerinin de gözlemci statüsünde katılım sağlamasını umut ediyoruz." dedi.

Bogdanov ayrıca gelecek dönemde düzenlenecek uluslararası programlarda dışişleri bakanları seviyesinde Suriye konulu görüşmeler yapılabileceğini kaydetti.

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