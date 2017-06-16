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Rusya'dan Bağdadi iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin 28 Mayıs'ta Rakka'ya düzenlenen hava saldırısında öldürülmüş olabileceğini bildirdi

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Rusya'dan Bağdadi iddiası

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus uçaklarının 28 Mayıs'ta Rakka yakınlarında DEAŞ'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı bir binayı vurduğu ve 30'u saha komutanı olmak üzere yaklaşık 330 militanın öldürüldüğü belirtildi.  Açıklamada, Ebubekir Bağdadi'nin vurulan binada olduğu ve öldüğü bilgisinin farklı kaynaklardan teyit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Öldürülen DEAŞ'lılar arasında, sözde Rakka Emiri Ebu el Hacı el Mısri, güvenlik servisinden sorumlu Süleyman el Şavvah ve Rakka ile Suhne arasında kalan bölgeyi kontrol eden İbrahim en Neyef el Hac'ın yer aldığı bilgisi paylaşıldı. AA

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Rusyadan Bağdadi Iddiası
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