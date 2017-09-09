Rusya'dan ‘ip cambazlığı’ suçlaması

OHCHR’nin geçtiğimiz ay sonu Suriye’nin Rakka kentindeki durum ile ilgili basın açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, “Bazı nüanslar dikkat çekiyor. ABD öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları ile ilgili bilgilerin ardından basın açıklamasında koalisyonun eylemleri ile ilgisi olmayan Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin Suriye’deki çalışmaları ile ilgili istatistiklere yer veriliyor ve sonrasında Rakka’da hayatını kaybeden siviller hakkında bilgi veriliyor.

Böylelikle Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin oradaki sivillerin ölümüyle alakalıymış gibi bir izlenim oluşturuluyor” ifadelerine yer verdi. Gerçeklerle bu şekilde ‘ip cambazlığı’ yapmadaki sinizmin bu defa OHCHR’nin daha önceki tüm siyaset içerikli açıklamalarını aştığı belirtilen açıklamada, “Birleşmiş Milletler (BM) Sekreterliği’nin objektif ve tarafsız bir birimi olmaya aday OHCHR’nin ileride gerçeklerle manipüle etmekten kaçınacağını ve bu tür belgelerin hazırlanmasına daha sorumlu bir şekilde yaklaşacağını umarız” dendi. AA