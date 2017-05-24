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Rusya'dan kısıtlama iddiası

Rusya Yağ Üreticileri Birliği, Türkiye'nin Rusya'dan ayçiçeği yağı ithalatına yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu

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Rusya'dan kısıtlama iddiası

Rosselhoznadzor'dan 'Türkiye, Rus buğdayına yeni kısıtlama getirdi' haberi hakkında açıklama konuşan Rusya Yağ Üreticileri Birliği Başkan Vekili Mihail Maltsev, "Türkiye, vergisiz Rus ayçiçek yağı ithalatına kısıtlama getirdi. Yeniden işleme için yapılan ithalat lisansı başvurularının tamamı kabul edilmiyor.

Yüzde 15-30 arasında bir kota uygulanıyor" dedi. Vedomosti gazetesinin 'Türkiye'nin Rusya'dan buğday alımına yeni bir kısıtlama getirdiği' yönündeki haberini yorumlayan Maltsev, şu ifadeleri kullandı: "Aynı durumun ayçiçeği yağı için de geçerli olduğuna dair bilgi aldık. Ayçiçeği yağı sevkiyatında kısıtlama söz konusu. Kota uygulaması, gayriresmi olarak yapılıyor." Vedomosti gazetesi, Türkiye'nin Rusya'dan buğday alımına yönelik yeni kısıtlamalar getirdiğini yazmıştı. DIŞ HABERLER

 

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Rusyadan Kısıtlama Iddiası
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