Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rusya'dan NATO ve Norveç'e uyarı

Rusya'nın Norveç Büyükelçisi Teymuraz Ramişvili, NATO füze savunma sistemlerinin Norveç topraklarına konuşlandırılması halinde, bunun sadece Norveç için değil, tüm ittifak için sonuçları olacağını ifade etti.

Bu haber kez okundu.

Rusya'dan NATO ve Norveç'e uyarı
Norveç'te yayınlanan Dagbladet gazetesine demeç veren Ramişvili, ‘Norveç topraklarına NATO füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması durumunda Moskova'nın tepkisi ne olacak?' sorusunu "Rusya buna mutlaka yanıt verecek. Üstelik sadece Norveç'e de değil, NATO'ya da yanıt verilecek" diye cevapladı.
"Rusya ve Norveç'in NATO'nun füze kalkanı hakkında farklı görüşlere sahip olabilir, bu gayet normal. Ancak iyi komşular diyalog kurmalı ve her iki tarafı da tatmin eden çözümler bulmalı" diye devam eden Ramişvili, Oslo yönetiminin bu konuyu Moskova ile istişare etmekten kaçındığını vurguladı. Öte yandan Rus diplomat, Moskova yönetiminin Arktik'i silahlandırma amacı taşımadığının altını çizdi. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Rusyadan NATO Ve Norveçe Uyarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100