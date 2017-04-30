Rusya'dan NATO ve Norveç'e uyarı

Norveç'te yayınlanan Dagbladet gazetesine demeç veren Ramişvili, ‘Norveç topraklarına NATO füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması durumunda Moskova'nın tepkisi ne olacak?' sorusunu "Rusya buna mutlaka yanıt verecek. Üstelik sadece Norveç'e de değil, NATO'ya da yanıt verilecek" diye cevapladı.



"Rusya ve Norveç'in NATO'nun füze kalkanı hakkında farklı görüşlere sahip olabilir, bu gayet normal. Ancak iyi komşular diyalog kurmalı ve her iki tarafı da tatmin eden çözümler bulmalı" diye devam eden Ramişvili, Oslo yönetiminin bu konuyu Moskova ile istişare etmekten kaçındığını vurguladı. Öte yandan Rus diplomat, Moskova yönetiminin Arktik'i silahlandırma amacı taşımadığının altını çizdi. DIŞ HABERLER